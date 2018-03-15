Підсумковий випуск новин за 21:00: Допит Савченко. Рішення Верховної Ради

У підсумковому випуску новин за 15 березня станом на 21:00 – Надію Савченко викликали на допит в СБУ в якості свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України Якова Смолія, а також звільнила Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.

Також у випуску: Гонтареву критикують за підхід до виведення банків з ринку. Лавров анонсував видворення британських дипломатів у відповідь на дії Лондона. Жебрівський проводить кадрову чистку.