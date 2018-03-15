Підсумковий випуск новин за 21:00: Допит Савченко. Рішення Верховної Ради
Випуск новин 22:03, 15 березня 381 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 15 березня станом на 21:00 – Надію Савченко викликали на допит в СБУ в якості свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України Якова Смолія, а також звільнила Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.
Також у випуску:
Гонтареву критикують за підхід до виведення банків з ринку.
Лавров анонсував видворення британських дипломатів у відповідь на дії Лондона.
Жебрівський проводить кадрову чистку.
Джерело: 24 Канал
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