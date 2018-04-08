Итоговый выпуск новостей за 21:00: ДТП в Крыму. Отравление Скрипаля
В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – в оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус. 7 человек погибли, еще 10 травмированы. Нервно-паралитическое вещество "Новичок" нанесли на дверную ручку дома экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Также в выпуске:
Украинские бойцы сегодня присоединились к празднованию Пасхи.
В пограничной с Украиной Ростовской области России было замечено большое скопление танков.
Российские дипломаты пытались незаконно вывезти за пределы Украины подозреваемых по уголовному делу.
Источник: 24 Канал
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