Итоговый выпуск новостей за 21:00 Годовщина Волынской трагедии. Спасательная операция в Таиланде

В итоговом выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 21:00 – президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда сегодня почтили память погибших в украинско-польском конфликте 40-х годов прошлого века. Но врозь. В Таиланде продолжается операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг.

Также в выпуске: Из-за видеообращения с возгласом "Слава Украине!" после матча с Россией на ЧМ-2018 хорватскому футболисту Домагойю Виду ФИФА выдвинула предупреждение. Ситуация на фронте. В России начали называть воинские части в честь украинских городов. Во Львове в доме взорвалась граната. Один мужчина погиб, еще одна женщина получила ранения. Президент Порошенко подписал закон о валюте.