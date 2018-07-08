Итоговый выпуск новостей за 21:00 Годовщина Волынской трагедии. Спасательная операция в Таиланде

Итоговый выпуск новостей за 21:00 Годовщина Волынской трагедии. Спасательная операция в ТаиландеВыпуск новостей 75 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 21:00 – президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда сегодня почтили память погибших в украинско-польском конфликте 40-х годов прошлого века. Но врозь. В Таиланде продолжается операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг.
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Источник: 24 канал
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