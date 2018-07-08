Підсумковий випуск новин за 21:00: Роковини Волинської трагедії. Рятувальна операція у Таїланді

Підсумковий випуск новин за 21:00: Роковини Волинської трагедії. Рятувальна операція у ТаїландіВипуск новин 79 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 8 липня станом на 21:00 – президент України Петро Порошенко та його польський колега Анджей Дуда сьогодні вшановували пам'ять загиблих в українсько-польському конфлікті 40-х років минулого століття. Але нарізно. У Таїланді триває операція з евакуації 12 школярів та їх футбольного тренера з печери Тхам Луанг.
Також у випуску:
Через відеозвернення з вигуком "Слава Україні!" після матчу з Росією на ЧС-2018 хорватському футболістові Домагойю Віду ФІФА висунула попередження.
Ситуація на фронті.
У Росії почали називати військові частини на честь українських міст.
У Львові в будинку вибухнула граната. Один чоловік загинув, ще одна жінка дістала поранення.
Президент Порошенко підписав закон про валюту.
Джерело: 24 канал
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