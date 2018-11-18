Итоговый выпуск новостей за 21:00: Госпитализация Януковича. Появление плакатов Партии регионов

В итоговом выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 21:00 – Янукович не сможет завтра сказать последнее слово в суде по делу о госизмене, потому что он попал в больницу. Как пишут российские СМИ, он в "неподвижном состоянии". Недавно "Партия регионов" возобновила сайт. А в Киеве на днях появились то ли иронические, то ли провокационные билборды с символикой сине-белых.

Также в выпуске: В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей: есть пострадавшие. Очередная попытка Терезы Мэй утвердить в парламенте соответствующий документ может стоить ей должности премьера. В Киеве задержали одного из нападавших, ограбивших инкассаторов в Ирпене.