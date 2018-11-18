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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Госпитализация Януковича. Появление плакатов Партии регионов

      Выпуск новостей 55 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 21:00 – Янукович не сможет завтра сказать последнее слово в суде по делу о госизмене, потому что он попал в больницу. Как пишут российские СМИ, он в "неподвижном состоянии". Недавно "Партия регионов" возобновила сайт. А в Киеве на днях появились то ли иронические, то ли провокационные билборды с символикой сине-белых.

      Также в выпуске:

      В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей: есть пострадавшие.

      Очередная попытка Терезы Мэй утвердить в парламенте соответствующий документ может стоить ей должности премьера.

      В Киеве задержали одного из нападавших, ограбивших инкассаторов в Ирпене.

      Теги: Партия регионов Виктор Янукович Судьи Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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