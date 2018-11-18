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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Госпіталізація Януковича. Поява плакатів "Партії регіонів"

      Випуск новин 162 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 листопада станом на 21:00 – Янукович не зможе завтра сказати останнє слово в суді у справі про держзраду, бо він потрапив до лікарні. Як пишуть російські ЗМІ, він у "нерухомому стані". Нещодавно "Партія регіонів" відновила сайт. А у Києві днями з'явилися чи то іронічні, чи то провокаційні білборди з символікою синьо-білих.

      Також у випуску:

      У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерних людей: є постраждалі.

      Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.

      У Києві затримали одного з нападників, що пограбував інкасаторів у Ірпіні.

       

      Теги: Віктор Янукович Партія регіонів Випуск новин Судді
      Джерело: 24 канал
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