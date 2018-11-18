Підсумковий випуск новин за 21:00: Госпіталізація Януковича. Поява плакатів "Партії регіонів"
У підсумковому випуску новин за 18 листопада станом на 21:00 – Янукович не зможе завтра сказати останнє слово в суді у справі про держзраду, бо він потрапив до лікарні. Як пишуть російські ЗМІ, він у "нерухомому стані". Нещодавно "Партія регіонів" відновила сайт. А у Києві днями з'явилися чи то іронічні, чи то провокаційні білборди з символікою синьо-білих.
Також у випуску:
У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерних людей: є постраждалі.
Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.
У Києві затримали одного з нападників, що пограбував інкасаторів у Ірпіні.
Джерело: 24 канал
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