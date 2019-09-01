Итоговый выпуск новостей за 21:00: Интервью Зеленского. Смертельный пожар в Херсоне

В итоговом выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану. Его записали в 100 дней президентства Зеленского и накануне вечером оно появилось в сети. В Херсоне загорелась квартира в многоэтажке. Из горящей квартиры вывели женщину с ожогами, однако ее сына и сожителя спасти не удалось.

Также в выпуске: Впервые в военный лицей набрали девушек. Алексей Гончарук провел экскурсию по Кабмину и проехался на самокате. В первые дни осени синоптики прогнозируют теплую погоду с грозами.

Источник: 24 канал