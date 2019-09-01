Итоговый выпуск новостей за 21:00: Интервью Зеленского. Смертельный пожар в Херсоне
В итоговом выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану. Его записали в 100 дней президентства Зеленского и накануне вечером оно появилось в сети. В Херсоне загорелась квартира в многоэтажке. Из горящей квартиры вывели женщину с ожогами, однако ее сына и сожителя спасти не удалось.
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Источник: 24 канал
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