Підсумковий випуск новин за 21:00: Інтерв'ю Зеленського. Смертельна пожежа в Херсоні
У підсумковому випуску новин за 1 вересня станом на 21:00 – Володимир Зеленський дав інтерв'ю акторові із серіалу "Слуга народу" Станіславові Боклану. Його записали до 100 днів президентства Зеленського і напередодні ввечері воно з'явилося в мережі. У Херсоні спалахнула квартира у багатоповерхівці. З палаючої квартири вивели жінку з опіками, проте її сина та співмешканця врятувати не вдалося.
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Джерело: 24 канал
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