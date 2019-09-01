Підсумковий випуск новин за 21:00: Інтерв'ю Зеленського. Смертельна пожежа в Херсоні

У підсумковому випуску новин за 1 вересня станом на 21:00 – Володимир Зеленський дав інтерв'ю акторові із серіалу "Слуга народу" Станіславові Боклану. Його записали до 100 днів президентства Зеленського і напередодні ввечері воно з'явилося в мережі. У Херсоні спалахнула квартира у багатоповерхівці. З палаючої квартири вивели жінку з опіками, проте її сина та співмешканця врятувати не вдалося.

Також у випуску: Вперше у військовий ліцей набрали дівчат. Олексій Гончарук провів екскурсію Кабміном і проїхався на самокаті. У перші дні осені синоптики прогнозують теплу погоду з грозами.

Джерело: 24 канал