Итоговый выпуск новостей за 21:00: Избиение детей в детдоме. Обстрелы на фронте
В итоговом выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 21:00 – полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. На Донбассе пророссийские боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных, к счастью, раненых нет.
Также в выпуске:
Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области.
Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве.
Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.
Источник: 24 канал
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