Итоговый выпуск новостей за 21:00: Избиение детей в детдоме. Обстрелы на фронте

В итоговом выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 21:00 – полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. На Донбассе пророссийские боевики 6 раз обстреливали позиции украинских военных, к счастью, раненых нет.

Также в выпуске: Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области. Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве. Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.