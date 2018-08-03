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СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Підсумковий випуск новин за 21:00: Побиття дітей у дитбудинку. Обстріли на фронті

Випуск новин 99 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. На Донбасі проросійські бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових, на щастя, поранених немає.

Також у випуску: 

Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області.

Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.

Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.

Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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