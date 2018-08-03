Підсумковий випуск новин за 21:00: Побиття дітей у дитбудинку. Обстріли на фронті

У підсумковому випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. На Донбасі проросійські бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових, на щастя, поранених немає.

Також у випуску: Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області. Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві. Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.