Підсумковий випуск новин за 21:00: Побиття дітей у дитбудинку. Обстріли на фронті
У підсумковому випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. На Донбасі проросійські бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових, на щастя, поранених немає.
Також у випуску:
Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області.
Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.
Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк.
Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.
Джерело: 24 канал
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