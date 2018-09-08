Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменение тактики боевиков. Требование освободить Сенцова

В итоговом выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 21:00 – на Донбассе пророссийские наемники меняют тактику, как рассказали украинские военные, которые обороняют страну на передовой, враг все чаще открывает огонь утром. Актеры, режиссеры, которые входят в состав жюри международного Венецианского кинофестиваля призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Также в выпуске: Реалии работы патрульной полиции. Пол Манафорт пытается заключить сделку со следствием. Об этом сообщает издание Bloomberg. В Черкасской области произошло смертельное ДТП, водитель погиб, а двое пассажиров с тяжелыми травмами в больнице.