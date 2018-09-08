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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменение тактики боевиков. Требование освободить Сенцова

Выпуск новостей 81 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 21:00 – на Донбассе пророссийские наемники меняют тактику, как рассказали украинские военные, которые обороняют страну на передовой, враг все чаще открывает огонь утром. Актеры, режиссеры, которые входят в состав жюри международного Венецианского кинофестиваля призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Также в выпуске:

Реалии работы патрульной полиции.

Пол Манафорт пытается заключить сделку со следствием. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В Черкасской области произошло смертельное ДТП, водитель погиб, а двое пассажиров с тяжелыми травмами в больнице.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Луганска Новости Донецка Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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