Итоговый выпуск новостей за 21:00: Эскалация на войне. День памяти и примирения
В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 21:00 – украинские армейцы фиксируют значительное скопление тяжелой техники в оккупированном Донецке. Вероятно, террористы готовят ее к параду в честь девятого мая. Маки вместо георгиевских лент и траур вместо празднований – так Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.
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Источник: 24 канал
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