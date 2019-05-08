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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Эскалация на войне. День памяти и примирения

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 21:00 – украинские армейцы фиксируют значительное скопление тяжелой техники в оккупированном Донецке. Вероятно, террористы готовят ее к параду в честь девятого мая. Маки вместо георгиевских лент и траур вместо празднований – так Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

      Также в выпуске:

      О походе Святослава Вакарчука на парламентские выборы заявили в двух украинских СМИ.

      Правительство не признает российские паспорта, которые оккупанты раздают жителям ОРДЛО.

      На Прикарпатье избрали меру пресечения подозреваемым в деле смертельного ДТП.

      В сети появилось видео, как воспитательница кричит на ребенка и таскает его по площадке.

      blog_ava
      Главные мифы и правда о Второй мировой войне
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Война на Донбассе Украина – Россия Война
      Источник: 24 канал
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