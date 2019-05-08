Итоговый выпуск новостей за 21:00: Эскалация на войне. День памяти и примирения

В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 21:00 – украинские армейцы фиксируют значительное скопление тяжелой техники в оккупированном Донецке. Вероятно, террористы готовят ее к параду в честь девятого мая. Маки вместо георгиевских лент и траур вместо празднований – так Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

Также в выпуске: О походе Святослава Вакарчука на парламентские выборы заявили в двух украинских СМИ. Правительство не признает российские паспорта, которые оккупанты раздают жителям ОРДЛО. На Прикарпатье избрали меру пресечения подозреваемым в деле смертельного ДТП. В сети появилось видео, как воспитательница кричит на ребенка и таскает его по площадке.

Источник: 24 канал