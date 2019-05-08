Підсумковий випуск новин за 21:00: Ескалація на війні. День пам'яті і примирення
У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 21:00 – українські армійці фіксують значне скупчення важкої техніки в окупованому Донецьку. Ймовірно, терористи готують її до параду на честь дев'ятого травня. Маки замість георгіївських стрічок та траур замість святкувань – так Україна вже вп'яте відзначає День пам'яті й примирення на противагу радянському Дню перемоги.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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