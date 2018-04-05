Итоговый выпуск новостей за 21:00: Конец АТО. Заявление дочери Скрипаля
В итоговом выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 21:00 – как сообщил Петр Порошенко, Антитеррористическая операция на Востоке Украины закончится в мае. Дочь Сергея Скрипаля сделала первое заявление после того, как вышла из комы. Официальное сообщение опубликовала полиция Лондона.
Также в выпуске:
Великобритания подозревает, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.
В Киеве стартовал традиционный фестиваль писанок.
Российские дипломаты возвращаются в Москву.
Источник: 24 Канал
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