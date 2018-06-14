Итоговый выпуск новостей за 21:00: Кровавый чемпионат. Месяц голодовки Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 21:00 – в России официально открылся Чемпионат мира по футболу, который призывали бойкотировать и в Украине, и в мире. Начало кровавого чемпионата совпало с месяцем голодовки Олега Сенцова.
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Источник: 24 Канал
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