Підсумковий випуск новин за 21:00: Кривавий чемпіонат. Місяць голодування Сенцова
У підсумковому випуску новин за 14 червня станом на 21:00 – в Росії офіційно відкрився Чемпіонат світу з футболу, який закликали бойкотувати і в Україні, і в світі. Початок кривавого чемпіонату збігся з місяцем голодування Олега Сенцова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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