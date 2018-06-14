Підсумковий випуск новин за 21:00: Кривавий чемпіонат. Місяць голодування Сенцова

У підсумковому випуску новин за 14 червня станом на 21:00 – в Росії офіційно відкрився Чемпіонат світу з футболу, який закликали бойкотувати і в Україні, і в світі. Початок кривавого чемпіонату збігся з місяцем голодування Олега Сенцова.

Також у випуску: У Москві вивісили банер на підтримку Олега Сенцова. У законі про Антикорупційний суд знайшли скандальну норму. Нардепи взялися за повноваження мера Києва.