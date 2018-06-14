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Підсумковий випуск новин за 21:00: Кривавий чемпіонат. Місяць голодування Сенцова

Випуск новин 146 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 14 червня станом на 21:00 – в Росії офіційно відкрився Чемпіонат світу з футболу, який закликали бойкотувати і в Україні, і в світі. Початок кривавого чемпіонату збігся з місяцем голодування Олега Сенцова.

Також у випуску:

У Москві вивісили банер на підтримку Олега Сенцова.

У законі про Антикорупційний суд знайшли скандальну норму.

Нардепи взялися за повноваження мера Києва.

 

 

Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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