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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Массовые протесты в Москве. Гибель украинского военного

      Выпуск новостей 101 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 21:00 – в Москве прошли новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На Донбассе погиб еще один украинский герой. Произошло это днем 10 августа в районе поселка Новолуганское на Донетчине.

      Также в выпуске:

      Во дворе старого монастыря на Тернопольщине откопали старинные монеты. В старой прозрачной банке нашли около 6 килограммов польских денег, которые почти 100 лет были спрятаны в земле.

      Стихии атакуют мир. В Китае бушует тайфун, в Индии бушуют наводнения, а над Европой пронесся мощный торнадо.

      В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.

      В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.

      blog_ava
      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      10 августа
      1980
      Теги: Жертвы Новости России Война на Донбассе Митинги в России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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