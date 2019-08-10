Итоговый выпуск новостей за 21:00: Массовые протесты в Москве. Гибель украинского военного
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 21:00 – в Москве прошли новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На Донбассе погиб еще один украинский герой. Произошло это днем 10 августа в районе поселка Новолуганское на Донетчине.
Также в выпуске:
Во дворе старого монастыря на Тернопольщине откопали старинные монеты. В старой прозрачной банке нашли около 6 килограммов польских денег, которые почти 100 лет были спрятаны в земле.
Стихии атакуют мир. В Китае бушует тайфун, в Индии бушуют наводнения, а над Европой пронесся мощный торнадо.
В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.
В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.
Выбор редакции
-
В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известно10 августа , 23:56
-
Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве10 августа , 23:43
-
Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарам10 августа , 21:58