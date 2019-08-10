Итоговый выпуск новостей за 21:00: Массовые протесты в Москве. Гибель украинского военного

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 21:00 – в Москве прошли новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На Донбассе погиб еще один украинский герой. Произошло это днем 10 августа в районе поселка Новолуганское на Донетчине.

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Стихии атакуют мир. В Китае бушует тайфун, в Индии бушуют наводнения, а над Европой пронесся мощный торнадо.

В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.

В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.