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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Масові протести у Москві. Загибель українського військового

      Випуск новин 263 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – у Москві відбулися нові протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. На Донбасі загинув ще один український герой. Сталося це удень 10 серпня у районі селища Новолуганське на Донеччині.

      Також у випуску:

      У дворі старого монастиря на Тернопільщині відкопали старовинні монети. У старій прозорій банці знайшли близько 6 кілограмів польських грошей, які майже 100 років були сховані у землі.

      Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо.

      У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.

      У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Мітинги в Росії Новини Росії Жертви
      Джерело: 24 канал
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