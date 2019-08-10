Підсумковий випуск новин за 21:00: Масові протести у Москві. Загибель українського військового
У випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – у Москві відбулися нові протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. На Донбасі загинув ще один український герой. Сталося це удень 10 серпня у районі селища Новолуганське на Донеччині.
Також у випуску:
У дворі старого монастиря на Тернопільщині відкопали старовинні монети. У старій прозорій банці знайшли близько 6 кілограмів польських грошей, які майже 100 років були сховані у землі.
Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо.
У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.
У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.
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