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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Митинги в поддержку Сенцова. ВНО для студентов

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В итоговом выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 20:00 – в Киеве и других городах Украины проходила акция в поддержку крымских политзаключенных – Сенцова и Кольченко. В Украине стартовало ВНО, начали тестирование по математике, в этом году будут сдавать экзамен и студенты.

Также в выпуске:

На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами, пострадавших нет.

Шесть человек умерли после употребления метилового спирта в Борисполе на Киевщине, еще один человек выжил.

Количество госпитализированных детей после распыления газа в харьковской школе №3 возросло до 38 человек, состояние детей стабильное.

За минувшие сутки пророссийские войска более полусотни раз обстреливали позиции украинских армейцев, большинство обстрелов зафиксированы из запрещенных калибров.

Российская Госдума приняла закон об ответе на санкции Запада.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ ВНА Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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