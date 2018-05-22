Итоговый выпуск новостей за 21:00: Митинги в поддержку Сенцова. ВНО для студентов

В итоговом выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 20:00 – в Киеве и других городах Украины проходила акция в поддержку крымских политзаключенных – Сенцова и Кольченко. В Украине стартовало ВНО, начали тестирование по математике, в этом году будут сдавать экзамен и студенты.

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