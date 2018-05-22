Підсумковий випуск новин за 21:00: Мітинги на підтримку Сенцова. ЗНО для студентів

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 20:00 – у Києві та інших містах України відбувалась акція на підтримку кримських політв‘язнів – Сенцова і Кольченка. В Україні стартувало ЗНО, розпочали тестування з математики, цьогоріч складатимуть іспит й студенти.

Також у випуску: На Закарпатті загорілась електричка із пасажирами, потерпілих немає. Шестеро людей померли після пиятики метиловим спиртом у Борисполі на Київщині, ще одна особа вижила. Кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 38 осіб, стан дітей стабільний. За минулу добу проросійські війська понад півсотні разів обстрілювали позиції українських армійців, більшість обстрілів зафіксовані із заборонених калібрів. Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу.