23:49
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, сегодня
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Модернизированная техника для ВСУ. Молодежь вне политики

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 1 декабря, по состоянию на 21:00 – украинские летчики получили модернизированные истребители, вертолеты и беспилотники: всего свыше 20 единиц боевой техники. Только треть украинской молодежи активно участвует в выборах: такую статистику подают общественные организации.

      Также в выпуске:

      Куратор адвокатов пленных украинских моряков вылетел в Москву.

      Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым.

      Bellingcat утверждает, что россияне украинские катера обстреливали вне своих территориальных вод.

      Министр иностранных дел Польши вручил семье Олега Сенцова награду За человеческое достоинство.

      Меркель и Путин обсудили на саммите G20 конфликт в Азовском море.

      Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на второй день работы.

      Теги: Новости политики Оружие Вооруженные Силы Украины Выпуск новостей статистика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 декабря: Трамп не пожал руку Путину, авария поезда в РФ, премия семье Сенцова
      сегодня , 22:02 Главные новости 1 декабря: Трамп не пожал руку Путину, авария поезда в РФ, премия семье Сенцова
      635
      Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      сегодня , 22:00 Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      Наталія Лебідь 218
      Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      сегодня , 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      8146
      Воєнний стан і вибори-2019 в Україні: що задумав Порошенко
      сегодня , 20:00 Воєнний стан і вибори-2019 в Україні: що задумав Порошенко
      Дмитро Гнап 1736
      До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      сегодня , 19:00 До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      Роман Маселко 67
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 10 марта по состоянию на 23:00
       10 марта 2016 , 23:45
      Выпуск новостей за 16:00: "Манчестер Юнайтед" против российских болельщиков
       19 ноября 2016 , 17:01
      Выпуск новостей за 20:00: Расследование относительно Медведчука и Порошенко. Президентский фонд
       23 ноября , 21:48
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук