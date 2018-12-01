Итоговый выпуск новостей за 21:00: Модернизированная техника для ВСУ. Молодежь вне политики
В итоговом выпуске за 1 декабря, по состоянию на 21:00 – украинские летчики получили модернизированные истребители, вертолеты и беспилотники: всего свыше 20 единиц боевой техники. Только треть украинской молодежи активно участвует в выборах: такую статистику подают общественные организации.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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