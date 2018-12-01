Підсумковий випуск новин за 21:00: Модернізована бойова техніка для ЗСУ. Молодь поза політикою

У підсумковому випуску за 1 грудня станом на 21:00 – українські льотчики отримали модернізовані винищувачі, гелікоптери та безпілотники: загалом понад 20 одиниць бойової техніки. Лише третина української молоді активно бере участь у виборах: таку статистику подають громадські організації.

Також у випуску: Куратор адвокатів полонених українських моряків вилетів у Москву. Росія стягує військову техніку в окупований Крим. Bellingcat стверджує, що росіяни українські катери обстрілювали поза межами своїх територіальних вод. Міністр закордонних справ Польщі вручив родині Олега Сенцова нагороду За людську гідність. Меркель та Путін обговорили на саміті G20 конфлікт у Азовському морі. Швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день роботи.