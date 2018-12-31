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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Начало президентской кампании. Ранения на фронте

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 21:00 в последний день года ЦИК объявила о первом дне президентской избирательной кампании. И едва Центризбирком открыл прием документов от кандидатов, как туда уже пришел желающий зарегистрироваться. Боевики игнорируют Новогоднее перемирие. Сегодня они трижды обстреляли позиции Объединенных сил, двух украинских военных ранено.

      Также в выпуске:

      Почему артисты имеют высокие рейтинги.

      Провалы и победы 2018 года.

      Холодницкий передал в Генпрокуратуру представление на Ярослава Дубневича.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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