Итоговый выпуск новостей за 21:00: Начало президентской кампании. Ранения на фронте
В итоговом выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 21:00 в последний день года ЦИК объявила о первом дне президентской избирательной кампании. И едва Центризбирком открыл прием документов от кандидатов, как туда уже пришел желающий зарегистрироваться. Боевики игнорируют Новогоднее перемирие. Сегодня они трижды обстреляли позиции Объединенных сил, двух украинских военных ранено.
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Источник: 24 канал
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