Итоговый выпуск новостей за 21:00: Начало президентской кампании. Ранения на фронте

В итоговом выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 21:00 в последний день года ЦИК объявила о первом дне президентской избирательной кампании. И едва Центризбирком открыл прием документов от кандидатов, как туда уже пришел желающий зарегистрироваться. Боевики игнорируют Новогоднее перемирие. Сегодня они трижды обстреляли позиции Объединенных сил, двух украинских военных ранено.

Также в выпуске: Почему артисты имеют высокие рейтинги. Провалы и победы 2018 года. Холодницкий передал в Генпрокуратуру представление на Ярослава Дубневича.