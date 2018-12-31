Підсумковий випуск новин за 21:00: Початок президентської кампанії. Поранення на фронті
У підсумковому випуску новин за 31 грудня станом на 21:00 – в останній день року ЦВК оголосила про перший день президентської виборчої кампанії. І ледве Центрвиборчком відкрив прийом документів від кандидатів, як туди уже прийшов охочий зареєструватися. Бойовики ігнорують Новорічне перемир'я. Сьогодні вони тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил, двох українських військових поранено.
Також у випуску:
Чому артисти мають високи рейтинги.
Провали і перемоги 2018 року.
Холодницький передав у Генпрокуратуру подання на Ярослава Дубневича.
Джерело: 24 канал
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