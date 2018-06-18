Итоговый выпуск новостей за 21:00: "Нафтогаз" подал апелляцию. Крым хотят переименовать
В итоговом выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 21:00 – "Нафтогаз" подал апелляцию для восстановления ареста активов "Газпрома". Оккупированный Российской Федерацией украинский полуостров Крым предлагают переименовать в "Республика Крым – Таврида".
Также в выпуске:
Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова встретилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
США призвали немедленно освободить всех украинских политзаключенных.
Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен.
Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыма еще на один год.
Источник: 24 канал
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