Підсумковий випуск новин за 21:00: "Нафтогаз" подав апеляцію. Крим хочуть перейменувати
У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 21:00 – "Нафтогаз" подав апеляцію для відновлення арешту активів "Газпрому". Окупований Російською Федерацією український півострів Крим пропонують перейменувати на "Республіка Крим – Таврида".
Також у випуску:
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілась з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.
США закликали негайно звільнити всіх українських політв'язнів.
Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений.
Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік.
Джерело: 24 канал
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