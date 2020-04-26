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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Награждение пожарных Зеленским. Вакансия от правительства

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский вместе с премьером Денисом Шмыгалем вручили награды 22 спасателям, которые вот уже более 3 недель тушат огонь в Чернобыльской зоне отчуждения. Правительство объявило конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Вакансию уже разместили на сайте ведомства.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Британський прем'єр Борис Джонсон знову приступить до виконання своїх обов'язків з початку наступного тижня.

      На в’їзді до Херсона селяни блокували міст через Дніпро. Трасу всеукраїнського значення люди перекрили на знак протесту проти закритих ринків.

      Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Выпуск новостей
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