Итоговый выпуск новостей за 21:00: Награждение пожарных Зеленским. Вакансия от правительства
В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский вместе с премьером Денисом Шмыгалем вручили награды 22 спасателям, которые вот уже более 3 недель тушат огонь в Чернобыльской зоне отчуждения. Правительство объявило конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Вакансию уже разместили на сайте ведомства.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Британський прем'єр Борис Джонсон знову приступить до виконання своїх обов'язків з початку наступного тижня.
На в’їзді до Херсона селяни блокували міст через Дніпро. Трасу всеукраїнського значення люди перекрили на знак протесту проти закритих ринків.
Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради.
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