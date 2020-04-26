Підсумковий випуск новин за 21:00: Нагородження пожежників Зеленським. Нова вакансія від уряду
У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 21:00 – Володимир Зеленський разом з прем'єром Денисом Шмигалем вручили нагороди 22 рятувальникам, які ось уже понад 3 тижні гасять вогонь у Чорнобильській зоні відчуження. Уряд оголосив конкурс на посаду очільника Державної податкової служби. Вакансію вже розмістили на сайті відомства.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Британський прем'єр Борис Джонсон знову приступить до виконання своїх обов'язків з початку наступного тижня.
На в’їзді до Херсона селяни блокували міст через Дніпро. Трасу всеукраїнського значення люди перекрили на знак протесту проти закритих ринків.
Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради.
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