Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападение на Марше равенства. Проект бюджета Украины

В итоговом выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 21:00 – в Харькове избили активистов ЛГБТ сообщества, которые вышли на первый в городе Прайд. Не спасло и рекордное количество копов, которые охраняли мероприятие. Правительство сегодня подало в парламент проект бюджета. Как известно, главную смету Кабмин обязан предоставить в Раду до 15 сентября.

Также в выпуске: На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. В 24 городах Украины прошли акции в защиту животных. Верховная Рада в первую свою полноценную неделю работала в "турборежиме".

Источник: 24 канал