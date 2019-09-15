Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападение на Марше равенства. Проект бюджета Украины
В итоговом выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 21:00 – в Харькове избили активистов ЛГБТ сообщества, которые вышли на первый в городе Прайд. Не спасло и рекордное количество копов, которые охраняли мероприятие. Правительство сегодня подало в парламент проект бюджета. Как известно, главную смету Кабмин обязан предоставить в Раду до 15 сентября.
Также в выпуске:
На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого.
В 24 городах Украины прошли акции в защиту животных.
Верховная Рада в первую свою полноценную неделю работала в "турборежиме".
Источник: 24 канал
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