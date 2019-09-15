Підсумковий випуск новин за 21:00: Напад на учасників Маршу рівності. Проєкт бюджету України

У підсумковому випуску новин за 15 вересня станом на 21:00 – у Харкові побили активістів ЛГБТ спільноти, котрі вийшли на перший у місті Прайд. Не врятувала і рекордна кількість копів, яка охороняла захід. Уряд сьогодні подав до парламенту проєкт бюджету. Як відомо, головний кошторис Кабмін зобов'язаний надати в Раду до 15 вересня.

Також у випуску: На Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. У 24 містах України пройшли акції на захист тварин. Верховна Рада у перший свій повноцінний тиждень працювала в "турборежимі".

Джерело: 24 канал