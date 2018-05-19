Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападение в Грозном. Авиакатастрофа на Кубе

В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 21:00 – в чеченском городе Грозном вооруженные мужчины ворвались в православную церквь и открыли огонь, в результате чего двое людей погибли, трое – получили ранения. В истории Кубы произошла самая масштабная катастрофа. Сразу 101 человек погибли в результате авиакатастрофы недалеко от столицы страны Гаваны. Трем пассажирам удалось выжить.

Также в выпуске: В Киеве состоялся марш в поддержку пленных. Британский принц Гарри обручился с американской актрисой Меган Маркл. Раненая в Троицком женщина пришла в себя. Репортаж со Светлодарской дуги. Почему ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев отказался пожать руку Петру Порошенко.