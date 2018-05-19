Підсумковий випуск новин за 21:00: Напад у Грозному. Авіакатастрофа на Кубі
У підсумковому випуску новин за 19 травня станом на 21:00 – у чеченському місті Грозне озброєні чоловіки вдерлися до православної церкви і відкрили вогонь, внаслідок чого двоє людей загинуло, троє – дістали поранення. В історії Куби сталась наймасштабніша катастрофа. Одразу 101 людина загинула в результаті авіакатастрофи неподалік столиці країни Гавани. Трьом пасажирам вдалось вижити.
Також у випуску:
У Києві відбувся марш на підтримку полонених.
Британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл.
Поранена в Троїцькому жінка прийшла до тями.
Репортаж зі Світлодарської дуги.
Чому ветеран війни на Донбасі Олег Толмачов відмовився потиснути руку Петрові Порошенку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі