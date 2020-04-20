Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нарушения карантина. Компенсации для пострадавших от пожаров

В итоговом выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 21:00 – 5 уголовных производств и 5 админпротоколов открыла полиция против некоторых церквей УПЦ МП во время празднования Пасхи. Пострадавшим от пожаров на Житомирщине компенсируют потерянное жилье.

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