Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нарушения карантина. Компенсации для пострадавших от пожаров
В итоговом выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 21:00 – 5 уголовных производств и 5 админпротоколов открыла полиция против некоторых церквей УПЦ МП во время празднования Пасхи. Пострадавшим от пожаров на Житомирщине компенсируют потерянное жилье.
Также в выпуске:
За сегодня в штабе ООС зафиксировали три нарушения режима тишины. В результате погиб 1 украинский военный, еще 2 – получили ранения.
Из-за коронавируса во Львове отменили традиционное празднование Поливального понедельника.
Примерно две тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против карантина.
В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского, поехал по домам горожан и застрелил по меньшей мере 16 человек.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:21 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости состоянию на 20 апреля
сегодня , 22:31 Вспышка коронавируса в Беларуси: количество больных продолжает расти – их больше, чем в Украине
сегодня , 16:50 В России тысяча людей вышли на митинг против карантина, произошли потасовки с полицией: видео
сегодня , 16:29 Как выглядит село на Житомирщине, которое выгорело дотла: красноречивые фото
сегодня , 21:51 Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Как перестать бояться будущего после коронавирусасегодня , 22:00
-
Мы идем по испанскому или итальянскому сценарию, – мэр Черновцов о ситуации с COVID-19сегодня , 22:11
-
Тысячи людей, соблюдая дистанцию, вышли на митинг в Израиле: фото, видеосегодня , 19:34
-
Когда следует ожидать пик коронавируса в Украине: прогнозы Кабминасегодня , 19:09
-
Новости коронавируса 20 апреля: 7 областей не подали данных за сутки,в РФ почти 50 тысяч больныхсегодня , 21:33
-
Мэр Львова показал, как празднует Поливальный понедельник на карантинесегодня , 17:18
Предложения партнеров
Комментарии