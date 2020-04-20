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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нарушения карантина. Компенсации для пострадавших от пожаров

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 21:00 – 5 уголовных производств и 5 админпротоколов открыла полиция против некоторых церквей УПЦ МП во время празднования Пасхи. Пострадавшим от пожаров на Житомирщине компенсируют потерянное жилье.

      Также в выпуске:

      За сегодня в штабе ООС зафиксировали три нарушения режима тишины. В результате погиб 1 украинский военный, еще 2 – получили ранения.

      Из-за коронавируса во Львове отменили традиционное празднование Поливального понедельника.

      Примерно две тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против карантина.

      В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского, поехал по домам горожан и застрелил по меньшей мере 16 человек.

      Теги: Пожар УПЦ МП Выпуск новостей
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