Підсумковий випуск новин за 21:00: Порушення карантину. Компенсації для постраждалих від пожеж

У підсумковому випуску новин за 20 квітня станом на 21:00 – 5 кримінальних проваджень та 5 адмінпротоколів відкрила поліція проти деяких церков УПЦ МП під час святкування Великодня. Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло.

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За сьогодні в штабі ООС зафіксували три порушення режиму тиші. В результаті, загинув 1 український військовий, ще 2 – отримали поранення.

Через коронавірус у Львові скасували традиційне святкування Обливаного понеділка.

Приблизно 2 тисячі росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти карантину.

У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.