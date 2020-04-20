Підсумковий випуск новин за 21:00: Порушення карантину. Компенсації для постраждалих від пожеж
У підсумковому випуску новин за 20 квітня станом на 21:00 – 5 кримінальних проваджень та 5 адмінпротоколів відкрила поліція проти деяких церков УПЦ МП під час святкування Великодня. Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло.
Також у випуску:
За сьогодні в штабі ООС зафіксували три порушення режиму тиші. В результаті, загинув 1 український військовий, ще 2 – отримали поранення.
Через коронавірус у Львові скасували традиційне святкування Обливаного понеділка.
Приблизно 2 тисячі росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти карантину.
У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 16:20 Схоже все-таки разом: Володимир Остапчук і його ймовірна коханка похизувалися однаковими пасками
сьогодні , 15:34 Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка: фото
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Шмигаль не зумів провести перемовини з Меркель через "непередбачувані невідкладні справи"сьогодні , 16:37
-
Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон попри карантин: відеосьогодні , 17:46
-
Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіннясьогодні , 21:37
-
Моторошна стрілянина у Канаді: з'явилась реакція Зеленськогосьогодні , 18:30
-
Мер Львова показав, як святкує Поливаний понеділок на карантинісьогодні , 17:12
-
Масова бійка на Великдень: на Донеччині побились приблизно 100 людейсьогодні , 16:44
Пропозиції партнерів
Коментарі