Итоговый выпуск новостей за 21:00: Непогода в Украине. Политическая агитация

В итоговом выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 21:00 – из-за непогоды в Украине обесточены поселки и подтоплены дома, а синоптики дают неутешительные прогнозы. Через год Украину наполнят политические билборды и телереклама, а кто-то уже вкладывает в это деньги, но что думают об этом рядовые граждане.

Также в выпуске: Более 300 украинцев уже третьи сутки не могут вылететь из Туниса, люди вынуждены ждать пока туроператор найдет самолет. Во Львове продолжается Leopolis Jazz Fest. ВСУ уничтожили двух диверсантов вблизи поселка Пески на Донбассе. На Волыни цветут чащи ядовитого борщевика.