Підсумковий випуск новин за 21:00: Негода в Україні. Політична агітація

Підсумковий випуск новин за 21:00: Негода в Україні. Політична агітаціяВипуск новин 66 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 21:00 – через негоду в Україні знеструмлені селища і підтоплені будинки, а синоптики дають невтішні прогнози. За рік Україну наповнять політичні білборди і телереклама, а хтось вже вкладає в це гроші, але що думають про це пересічні громадяни.
Також у випуску:
Більше 300 українців вже третю добу не можуть вилетіти з Тунісу, люди змушені чекати поки туроператор знайде літак.
У Львові триває Leopolis Jazz Fest.
ЗСУ знищили двох диверсантів поблизу селища Пісків на Донбасі.
На Волині цвітуть хащі отруйного борщівника.
Джерело: 24 канал
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