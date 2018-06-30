Підсумковий випуск новин за 21:00: Негода в Україні. Політична агітація

У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 21:00 – через негоду в Україні знеструмлені селища і підтоплені будинки, а синоптики дають невтішні прогнози. За рік Україну наповнять політичні білборди і телереклама, а хтось вже вкладає в це гроші, але що думають про це пересічні громадяни.

Також у випуску: Більше 300 українців вже третю добу не можуть вилетіти з Тунісу, люди змушені чекати поки туроператор знайде літак. У Львові триває Leopolis Jazz Fest. ЗСУ знищили двох диверсантів поблизу селища Пісків на Донбасі. На Волині цвітуть хащі отруйного борщівника.