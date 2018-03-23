Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые детали отравления Скрипаля. Поздравления от школьников

В итоговом выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 21:00 – Эмануэль Макрона заявил, что отравление Сергея Скрипача – это нападение на суверенитет Европы. А в ЕС обещают ввести дополнительные меры против России на следующей неделе. В одной из школ Краматорска, Донецкой области дети поздравили украинских бойцов с днем добровольцев.

Также в выпуске: В Черкассах проживает барабанщик-самоучка, которому всего 2,5 года. Сегодня, 23 марта, в Шевченковском райсуде Киеве Надежды Савченко избрана мера пресечения – содержание под стражей 59 дней. В Украине будет работать ирландский лоукост Ryanair.