Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые детали отравления Скрипаля. Поздравления от школьников
В итоговом выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 21:00 – Эмануэль Макрона заявил, что отравление Сергея Скрипача – это нападение на суверенитет Европы. А в ЕС обещают ввести дополнительные меры против России на следующей неделе. В одной из школ Краматорска, Донецкой области дети поздравили украинских бойцов с днем добровольцев.
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Источник: 24 Канал
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