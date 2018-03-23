Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові деталі отруєння Скрипаля. Привітання від школярів
У підсумковому випуску новин за 23 березня станом на 21:00 – Емануель Макрон заявив, що отруєння Сергія Скрипаля – це напад на суверенітет Європи. А в ЄС обіцяють запровадити додаткові заходи проти Росії вже наступного тижня. В одній із шкіл Краматорська, що на Донеччині діти привітали українських бійців з днем добровольця.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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