Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові деталі отруєння Скрипаля. Привітання від школярів

У підсумковому випуску новин за 23 березня станом на 21:00 – Емануель Макрон заявив, що отруєння Сергія Скрипаля – це напад на суверенітет Європи. А в ЄС обіцяють запровадити додаткові заходи проти Росії вже наступного тижня. В одній із шкіл Краматорська, що на Донеччині діти привітали українських бійців з днем добровольця.

Також у випуску: У Черкасах проживає барабанщик-самоучка, якому лише 2,5 роки. Сьогодні, 23 березня, у Шевченківському райсуді Києві Надії Савченко обрали запобіжний захід – тримання під вартою 59 днів. В Україні працюватиме ірландський лоукост Ryanair.