Итоговый выпуск новостей за 21:00: обновление в команде Гриценко. Темень в Венесуэле
В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 21:00 – Анатолий Гриценко заявил, что если станет президентом, намерен назначить Генеральным прокурором экс-заместителя главы ГПУ Давида Сакварелидзе, который приехал в Украину вместе с командой Михеила Саакашвили. В Венесуэле четвертые сутки не работает крупнейшая электростанция страны. Лидер Хуан Гуайдо призывает жителей выходить на протест
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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