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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: обновление в команде Гриценко. Темень в Венесуэле

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 21:00 – Анатолий Гриценко заявил, что если станет президентом, намерен назначить Генеральным прокурором экс-заместителя главы ГПУ Давида Сакварелидзе, который приехал в Украину вместе с командой Михеила Саакашвили. В Венесуэле четвертые сутки не работает крупнейшая электростанция страны. Лидер Хуан Гуайдо призывает жителей выходить на протест

      Также в выпуске:

      Сильный ветер унес жизни трех украинцев и лишил света более 50 населенных пунктов.

      Зеленский продолжает возглавлять президентские рейтинги.

      Апелляционный суд Амстердама решит судьбу скифского золота.

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      Теги: Новости Украины Венесуэла Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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