Итоговый выпуск новостей за 21:00: обновление в команде Гриценко. Темень в Венесуэле

В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 21:00 – Анатолий Гриценко заявил, что если станет президентом, намерен назначить Генеральным прокурором экс-заместителя главы ГПУ Давида Сакварелидзе, который приехал в Украину вместе с командой Михеила Саакашвили. В Венесуэле четвертые сутки не работает крупнейшая электростанция страны. Лидер Хуан Гуайдо призывает жителей выходить на протест

Также в выпуске: Сильный ветер унес жизни трех украинцев и лишил света более 50 населенных пунктов. Зеленский продолжает возглавлять президентские рейтинги. Апелляционный суд Амстердама решит судьбу скифского золота.