Підсумковий випуск новин за 21:00: Оновлення в команді Гриценка. Темрява у Венесуелі

У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 21:00 – Анатолій Гриценко заявив, якщо стане президентом, має намір призначити Генеральним прокурором екс-заступника голови ГПУ Давіда Сакварелідзе, який приїхав до України разом із командою Міхеїла Саакашвілі. У Венесуелі четверту добу не працює найбільша електростанція країни. Лідер Хуан Гуайдо закликає жителів виходити на протести.

Також у випуску: Сильний вітер забрав життя трьох українців та позбавив світла понад 50 населених пунктів. Зеленський продовжує очолювати президентські рейтинги. Апеляційний суд Амстердама вирішуватиме долю скіфського золота.