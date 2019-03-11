Підсумковий випуск новин за 21:00: Оновлення в команді Гриценка. Темрява у Венесуелі
У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 21:00 – Анатолій Гриценко заявив, якщо стане президентом, має намір призначити Генеральним прокурором екс-заступника голови ГПУ Давіда Сакварелідзе, який приїхав до України разом із командою Міхеїла Саакашвілі. У Венесуелі четверту добу не працює найбільша електростанція країни. Лідер Хуан Гуайдо закликає жителів виходити на протести.
Також у випуску:
Сильний вітер забрав життя трьох українців та позбавив світла понад 50 населених пунктів.
Зеленський продовжує очолювати президентські рейтинги.
Апеляційний суд Амстердама вирішуватиме долю скіфського золота.
Джерело: 24 канал
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