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      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение на фронте. Ситуация в Новых Санжарах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 21:00 – этой ночью российские наемники пытались прорвать позиции украинской армии возле Новотошковского. Украинские бойцы вовремя обнаружили врага и отбили атаку. Утреннее обследование показало, что все украинцы, которых вернули из Уханя, здоровы. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

      Также в выпуске:

      В партии "Слуга народа" официально никто не работает. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. А это говорит о тенизации работы в партии. Также в комитете подозревают, что зарплата "слугам" выплачивается в конвертах.

      Глава Тернопольской области Игорь Сопель написал заявление на увольнение. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента. Он ушел в отставку, потому что, видимо, провалил эвакуацию украинцев из Китая.

      Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новые Санжары Новости Украины Выпуск новостей Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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