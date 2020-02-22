Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение на фронте. Ситуация в Новых Санжарах

В итоговом выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 21:00 – этой ночью российские наемники пытались прорвать позиции украинской армии возле Новотошковского. Украинские бойцы вовремя обнаружили врага и отбили атаку. Утреннее обследование показало, что все украинцы, которых вернули из Уханя, здоровы. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Также в выпуске:

В партии "Слуга народа" официально никто не работает. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. А это говорит о тенизации работы в партии. Также в комитете подозревают, что зарплата "слугам" выплачивается в конвертах.

Глава Тернопольской области Игорь Сопель написал заявление на увольнение. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента. Он ушел в отставку, потому что, видимо, провалил эвакуацию украинцев из Китая.

Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.