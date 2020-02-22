Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення на фронті. Ситуація в Нових Санжарах

У підсумковому випуску новин за 22 лютого станом на 21:00 – цієї ночі російські найманці намагались прорвати позиції української армії біля Новотошківського. Українські бійці вчасно виявили ворога і відбили атаку. Ранкове обстеження показало, що всі українці, яких повернули з Уханя, здорові. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

Також у випуску:

У партії "Слуга народу" офіційно ніхто не працює. Про це повідомили у Комітеті виборців України. А це говорить про тінізацію роботи в партії. Також в комітеті підозрюють, що зарплата "слугам" виплачується в конвертах

Очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація з'явилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.

Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.