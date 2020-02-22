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      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Загострення на фронті. Ситуація в Нових Санжарах

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 22 лютого станом на 21:00 – цієї ночі російські найманці намагались прорвати позиції української армії біля Новотошківського. Українські бійці вчасно виявили ворога і відбили атаку. Ранкове обстеження показало, що всі українці, яких повернули з Уханя, здорові. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

      Також у випуску:

      У партії "Слуга народу" офіційно ніхто не працює. Про це повідомили у Комітеті виборців України. А це говорить про тінізацію роботи в партії. Також в комітеті підозрюють, що зарплата "слугам" виплачується в конвертах

      Очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація з'явилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.

      Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Випуск новин Новини України Нові Санжари Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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