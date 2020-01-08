22:26
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрел американской базы. Запуск "Турецкого потока"

      Выпуск новостей 52 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 21:00 – Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. В своем заявлении иранцы призвали американцев выйти с территории Ирака. Президенты России и Турции официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". На церемонии присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

      Также в выпуске:

      Самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди жертв оказались 11 украинцев.

      Авиакомпании всего мира прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

      Во время телевизионного обращения к американцам Дональд Трамп назвал Иран террористической угрозой мира и пообещал стране мощные экономические санкции.

      Австралийские правоохранители обвинили 24 человек в умышленном начале лесных пожаров. В целом, за преступления, связанные с пожарами, подали иск против 183 человек.

      Конфликт США и Ирана: через Ормузский пролив частично остановили движение танкеров с нефтью
      сегодня
      2065
      Теги: Владимир Путин Конфликт между США и Ираном Иран Выпуск новостей Новости США Турецкий поток Реджеп Эрдоган Ирак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:16 Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      Ірина Кошанська 9003
      сегодня , 21:42 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 112
      сегодня , 20:01 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 1679
      сегодня , 17:54 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 33165
      сегодня , 13:50 "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре
      Северин Трач 12711
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук