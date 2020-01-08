Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрел американской базы. Запуск "Турецкого потока"

В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 21:00 – Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. В своем заявлении иранцы призвали американцев выйти с территории Ирака. Президенты России и Турции официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". На церемонии присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Также в выпуске: Самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди жертв оказались 11 украинцев. Авиакомпании всего мира прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Во время телевизионного обращения к американцам Дональд Трамп назвал Иран террористической угрозой мира и пообещал стране мощные экономические санкции. Австралийские правоохранители обвинили 24 человек в умышленном начале лесных пожаров. В целом, за преступления, связанные с пожарами, подали иск против 183 человек.