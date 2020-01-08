22:36
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріл американської бази. Запуск "Турецького потоку"

      Випуск новин 173 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 21:00 – Іран завдав ракетного удару по американських військових базах в Іраку. У своїй заяві іранці закликали американців вийти з території Іраку. Президенти Росії і Туреччини офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". На церемонії були присутні президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

      Також у випуску:

      Літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Серед жертв опинилися 11 українців. 

      Авіакомпанії з усього світу припиняють польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

      Під час телевізійного звернення до американців Дональд Трамп назвав Іран терористичною загрозою світу і пообіцяв країні потужні економічні санкції.

      Австралійські правоохоронці звинуватили 24 людини в навмисному початку лісових пожеж. Загалом за злочини, пов’язані із пожежами, подали позов проти 183 осіб. 

       

       

       

       

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      10087
      Теги: Іран Володимир Путін Конфлікт між США та Іраном Випуск новин Новини США Турецький потік Реджеп Ердоган Ірак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:14 Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців
      Ірина Кошанська 11885
      сьогодні , 21:43 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 361
      сьогодні , 20:01 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 3262
      сьогодні , 17:49 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 29703
      сьогодні , 13:42 "Я буду вранці, мамо": батьки загиблого бортпровідника МАУ розповіли про останню розмову з сином
      Северин Трач 10580
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук