Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріл американської бази. Запуск "Турецького потоку"

У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 21:00 – Іран завдав ракетного удару по американських військових базах в Іраку. У своїй заяві іранці закликали американців вийти з території Іраку. Президенти Росії і Туреччини офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". На церемонії були присутні президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Також у випуску: Літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Серед жертв опинилися 11 українців. Авіакомпанії з усього світу припиняють польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Під час телевізійного звернення до американців Дональд Трамп назвав Іран терористичною загрозою світу і пообіцяв країні потужні економічні санкції. Австралійські правоохоронці звинуватили 24 людини в навмисному початку лісових пожеж. Загалом за злочини, пов’язані із пожежами, подали позов проти 183 осіб.