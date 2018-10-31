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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрелы на фронте. Строительный скандал в Киеве

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 21:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены. Обманутые застройщиком Анатолием Войцеховским киевляне перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет.

      Также в выпуске:

      Прошел год после задержания Авакова-младшего.

      Бизнес в Украине чувствует себя хорошо, рейтинги показателей прозрачности растут – это основные месседжи президента Петра Порошенко. Однако соглашаются ли с ним сами представители бизнеса.

      Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка.

      Дело нападений на ромов дошло до суда.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 октября
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