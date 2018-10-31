Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрелы на фронте. Строительный скандал в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 21:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены. Обманутые застройщиком Анатолием Войцеховским киевляне перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет.

Также в выпуске: Прошел год после задержания Авакова-младшего. Бизнес в Украине чувствует себя хорошо, рейтинги показателей прозрачности растут – это основные месседжи президента Петра Порошенко. Однако соглашаются ли с ним сами представители бизнеса. Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка. Дело нападений на ромов дошло до суда.