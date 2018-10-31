Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрелы на фронте. Строительный скандал в Киеве
В итоговом выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 21:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены. Обманутые застройщиком Анатолием Войцеховским киевляне перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет.
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Источник: 24 канал
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