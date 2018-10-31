Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли на фронті. Будівельний скандал у Києві
У підсумковому випуску новин за 31 жовтня станом на 21:00 – на Сході України проросійські бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє українських військових поранені. Ошукані забудовником Анатолієм Войцеховським кияни перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло.
Також у випуску:
Минув рік після затримання Авакова-молодшого.
Бізнес в Україні почувається добре, рейтинги показників прозорості зростають – це основні меседжі президента Петра Порошенка. Проте чи погоджуються з ним самі представники бізнесу.
Україна піднялася у рейтингу світового банку.
Справа нападів на ромів дійшла до суду.
Джерело: 24 канал
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