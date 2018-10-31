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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли на фронті. Будівельний скандал у Києві

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 31 жовтня станом на 21:00 – на Сході України проросійські бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє українських військових поранені. Ошукані забудовником Анатолієм Войцеховським кияни перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло.

      Також у випуску:

      Минув рік після затримання Авакова-молодшого.

      Бізнес в Україні почувається добре, рейтинги показників прозорості зростають – це основні меседжі президента Петра Порошенка. Проте чи погоджуються з ним самі представники бізнесу.

      Україна піднялася у рейтингу світового банку. 

      Справа нападів на ромів дійшла до суду.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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