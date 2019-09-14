Итоговый выпуск новостей за 21:00: Окончание форума YES. Прощание с военным
В итоговом выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 21:00 – на Ялтинском форуме говорили не о войне. Здесь три дня искали счастье, говорили о популизме и устраивали международные смотрины для президентской команды. На Николаевщине простились с 33-летним Николаем Обуховским, прапорщиком 36-й отдельной бригады морской пехоты. А на Черкасщине с 21-летним Александром Линчевским.
Также в выпуске:
Неутешительные вести с фронта – один наш защитник погиб, еще восемь ранены. Штаб Операции Объединенных сил зафиксировал за сутки 11 атак.
Владимир Зеленский представил нового руководителя Днепропетровской обладминистрации. Им стал бизнесмен Александр Бондаренко.
В Киеве стартовали "Игры непокоренных", на которых ветераны АТО, которые получили ранения и травмы во время войны на Востоке страны, соревнуются между собой, чтобы войти в сборную Украины.
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