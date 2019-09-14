Итоговый выпуск новостей за 21:00: Окончание форума YES. Прощание с военным

В итоговом выпуске новостей за 14 сентября по состоянию на 21:00 – на Ялтинском форуме говорили не о войне. Здесь три дня искали счастье, говорили о популизме и устраивали международные смотрины для президентской команды. На Николаевщине простились с 33-летним Николаем Обуховским, прапорщиком 36-й отдельной бригады морской пехоты. А на Черкасщине с 21-летним Александром Линчевским.

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