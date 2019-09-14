Підсумковий випуск новин за 21:00: Закінчення форуму YES. Прощання з військовим

У підсумковому випуску новин за 14 вересня станом на 21:00 – на Ялтинському форумі говорили не про війну. Тут три дні шукали щастя, говорили про популізм, і влаштовували міжнародні оглядини для президентської команди. На Миколаївщині попрощалися із 33-літнім Миколою Обухівським, прапорщиком 36-ї окремої бригади морської піхоти. А на Черкащині – з 21-літнім Олександром Лінчевським.

Також у випуску: Невтішні вісті з фронту – один наш захисник загинув, ще восьмеро поранені. Штаб Операції Об'єднаних сил зафіксував за добу 11 атак. Володимир Зеленський представив нового керівника Дніпропетровської обладміністрації. Ним став бізнесмен Олександр Бондаренко. У Києві стартували "Ігри Нескорених", на яких ветерани АТО, які отримали поранення і травми під час війни на Сході країни, змагаються між собою, аби увійти у збірну України.

Джерело: 24 канал