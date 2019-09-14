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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Закінчення форуму YES. Прощання з військовим

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 вересня станом на 21:00 – на Ялтинському форумі говорили не про війну. Тут три дні шукали щастя, говорили про популізм, і влаштовували міжнародні оглядини для президентської команди. На Миколаївщині попрощалися із 33-літнім Миколою Обухівським, прапорщиком 36-ї окремої бригади морської піхоти. А на Черкащині – з 21-літнім Олександром Лінчевським.

      Також у випуску:

      Невтішні вісті з фронту – один наш захисник загинув, ще восьмеро поранені. Штаб Операції Об'єднаних сил зафіксував за добу 11 атак.

      Володимир Зеленський представив нового керівника Дніпропетровської обладміністрації. Ним став бізнесмен Олександр Бондаренко.

      У Києві стартували "Ігри Нескорених", на яких ветерани АТО, які отримали поранення і травми під час війни на Сході країни, змагаються між собою, аби увійти у збірну України.

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      Теги: Форум YES 2019 у Києві Випуск новин Жертви
      Джерело: 24 канал
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