Итоговый выпуск новостей за 21:00: Откровенность Данилюка. Дело "Гавриловских цыплят"
В итоговом выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 21:00 – экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах. Одного из владельцев "Гавриловских цыплят" выпустили под залог в 90 миллионов гривен.
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Источник: 24 канал
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