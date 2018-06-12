Итоговый выпуск новостей за 21:00: Откровенность Данилюка. Дело "Гавриловских цыплят"

В итоговом выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 21:00 – экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах. Одного из владельцев "Гавриловских цыплят" выпустили под залог в 90 миллионов гривен.

Также в выпуске: Впервые в истории встретились президент США Дональд Трамп и глава КНДР и пожали друг другу руки. В Украине запретили полеты дронов над центральными улицами, дорогами, железной дорогой и портами. Омбудсмены РФ и Украины обменяются визитами. США предоставляют КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.