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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Відвертість Данилюка. Справа "Гаврилівських курчат"

Випуск новин 181 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 21:00 – екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани. Одного з власників "Гаврилівських курчат" випустили під заставу в 90 мільйонів гривень.

Також у випуску:

Вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки.

В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.

Омбудстмени РФ та України обміняються візитами.

США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.

Теги: Випуск новин Олександр Данилюк Кримінальні новини Міністерство фінансів України
Джерело: 24 канал
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