Підсумковий випуск новин за 21:00: Відвертість Данилюка. Справа "Гаврилівських курчат"
У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 21:00 – екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани. Одного з власників "Гаврилівських курчат" випустили під заставу в 90 мільйонів гривень.
Також у випуску:
Вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки.
В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами.
Омбудстмени РФ та України обміняються візитами.
США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.
Джерело: 24 канал
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