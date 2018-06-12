Підсумковий випуск новин за 21:00: Відвертість Данилюка. Справа "Гаврилівських курчат"

У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 21:00 – екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани. Одного з власників "Гаврилівських курчат" випустили під заставу в 90 мільйонів гривень.

Також у випуску: Вперше в історії зустрілись президент США Дональд Трамп і глава КНДР та потиснули один одному руки. В Україні заборонили польоти дронів над центральними вулицями, дорогами, залізницею і портами. Омбудстмени РФ та України обміняються візитами. США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.